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Во Франции задержали граждан Сербии за осквернение мемориала жертвам холокоста

Во Франции задержали трёх граждан Сербии, подозреваемых в осквернении мемориала жертвам холокоста и нескольких синагог в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

Все инциденты произошли в ночь с 30 на 31 мая, когда несколько еврейских объектов были испорчены зелёной краской. Вандализму подверглись Мемориал Шоа, три синагоги и кошерный ресторан в Париже.

Задержанные были пойманы в районе Антиба. По предварительным данным, правоохранительные органы рассматривают версию о возможном иностранном вмешательстве в эти антисемитские нападения.

Ранее Life.ru писал, что в Болгарии неизвестные облили красной краской мемориал советским воинам. По факту происшествия российский Следком возбудил уголовное дело.