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Трамп разозлился на Маска

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями предпринимателя Илона Маска, которого обвинил в «саботаже» в социальных сетях. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники в окружении американского лидера.

Трамп разозлился на высказывания Илона Маска.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями предпринимателя Илона Маска, которого обвинил в «саботаже» в социальных сетях. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники в окружении американского лидера.

Несмотря на возникшие разногласия, между Трампом и Маском сохраняются рабочие отношения. «Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками», — отмечается в материале Axios. По данным собеседников издания, причиной недовольства президента стали недавние публичные высказывания Маска. В частности, ранее Илон Маск резко раскритиковал бюджетный проект администрации Трампа, назвав его «мерзостью» на своей странице в социальной сети.

По информации источников, подобные заявления вызвали раздражение у главы государства, однако не привели к разрыву личных и деловых связей между двумя влиятельными фигурами.