Трамп разозлился на Маска

Несмотря на возникшие разногласия, между Трампом и Маском сохраняются рабочие отношения. «Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками», — отмечается в материале Axios. По данным собеседников издания, причиной недовольства президента стали недавние публичные высказывания Маска. В частности, ранее Илон Маск резко раскритиковал бюджетный проект администрации Трампа, назвав его «мерзостью» на своей странице в социальной сети.