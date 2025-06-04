Возобновились поиски пропавшей в 2007 году малышки Мадлен Макканн

Предыдущая операция по поиску проводилась в Португалии в 2023 году рядом с водохранилищем Араде, недалеко от Прая-да-Луш, после того как были обнаружены фотографии и видео Кристиана Брюкнера, сделанные в этом районе. Сам Брюкнер на протяжении всего времени отрицал свою причастность к похищению Мадлен Макканн, и официальные обвинения против него не были выдвинуты.