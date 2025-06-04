Возобновились поиски пропавшей в 2007 году малышки Мадлен Макканн

По запросу федеральной полиции Германии в Португалии возобновились поиски британской девочки Мадлен Макканн, похищенной в возрасте трех лет во время семейного отдыха в Прая-да-Луш. Полиция Португалии и Германии, а также спасательные группы обследуют колодцы, водоемы и заросли вокруг заброшенных домов в окрестностях этого района, используя специальное оборудование для обнаружения останков и предметов под землей, сообщает The Guardian.
Главный подозреваемый в похищении, немецкий гражданин Кристиан Брюкнер, в настоящее время отбывает наказание за изнасилование 72-летней женщины в Прая-да-Луш в 2005 году. В сентябре его срок заканчивается, и он может быть освобожден, если не будут предъявлены новые обвинения. Текущая поисковая операция может предоставить необходимые улики для этого.
Как сообщает The Guardian, участники операции осушили один из колодцев и расчистили несколько заросших участков. В районе проведения поисков введен запрет на использование дронов, а журналистов не допускают. Ожидается, что поиски продлятся до конца этой недели.
Предыдущая операция по поиску проводилась в Португалии в 2023 году рядом с водохранилищем Араде, недалеко от Прая-да-Луш, после того как были обнаружены фотографии и видео Кристиана Брюкнера, сделанные в этом районе. Сам Брюкнер на протяжении всего времени отрицал свою причастность к похищению Мадлен Макканн, и официальные обвинения против него не были выдвинуты.
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