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В Японском море произошел пожар на судне «Айсберг»

В Японском море произошел пожар на рыболовецком судне «Айсберг».

Источник: Газета.Ру

Начальник Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков рассказал, что все 17 членов экипажа судна покинули его на двух плотах и были спасены транспортным рефрижератором «Остров Ионы» после получения сигнала бедствия.

Пожар начался в 6:40 по местному времени (23:40 по мск) в 250 морских милях к югу от Владивостока. Пострадавшее судно зарегистрировано в порту Корсаков и принадлежит ООО «ДВ-Флот». Причины пожара не называются.

26 марта неподалеку от порта Камчхон (Пусан) произошел пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia. Пострадали шестеро членов экипажа. Двое из них оказались в тяжелом состоянии.

Причиной пожара источник РИА Новости назвал взрыв или повреждение турбины в машинном отделении после ремонта в Южной Корее.