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В Японском море спасли 17 моряков при пожаре на рыболовной шхуне «Айсберг»

Транспортный рефрижератор спас 17 моряков, которые уплыли на плотах от горящего судна.

Источник: Комсомольская правда

В Японском море спасли 17 россиян, которые составляют экипаж рыболовной шхуны «Айсберг». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николая Пирожкова.

Сообщается, что шхуна загорелась в 250 милях к югу от Владивостока, а экипаж покинул судно на двух плотах.

«Транспортный рефрижератор “Остров Ионы”, получив сигнал бедствия, оперативно подошел к аварийному судну и спас всех 17 человек экипажа», — рассказал Пирожков, добавив, что никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что шесть граждан России пострадали во время пожара на российском судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи. Это произошло 26 марта.

В мае в рыбном порту Мурманска загорелось рыболовное судно «Багси», стоявшее у причала. Случившееся стало поводом для проверки со стороны транспортной прокуратуры.

Тем временем пожар на производственном предприятии в Ярославле случился ночью 4 июня. Возгорание затронуло площадь в 400 квадратных метров.