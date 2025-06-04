МЧС: На Черноморском побережье отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили на Черноморском побережье, предупреждение длилось три часа. Об этом в среду, 4 июня, сообщили в приложении МЧС РФ.
— Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена отмена угрозы «Ракетная опасность», — сказано в сообщении, передает РИА Новости.
Сигнал о ракетной опасности в Новороссийске, Сочи, ФТ Сириус, Темрюкском районе начал поступать с 23:07 вторника, 3 июня.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли на фоне ракетной опасности. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе и подготовке к досмотру.
Министерство по чрезвычайным ситуациям России по Крыму в специальном приложении предупредило об угрозе авиационной опасности в регионе.