Ракетную опасность на территории Черноморского побережья отменили через три часа

Ракетную опасность на территории Черноморского побережья отменили. Предупреждение об угрозе действовало три часа. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена отмена угрозы Ракетная опасность», — говорится в публикации.
Сигнал о ракетной опасности в городах Черноморского побережья — в Новороссийске, Сочи, ФТ Сириус, Темрюкском районе — начал поступать с 23.07 3 июня. Также жителям напомнили правила поведения в случае ракетной опасности. Так, рекомендовалось укрыться в помещении без окон, где стены являются сплошными. Находящимся на улице советовали зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.
Кроме того, во вторник, 3 июня, стало известно о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позже движение по мосту открыли.
30 мая режим ракетной опасности вводили сразу в двух российских регионах. По всей территории Белгородской области сирену воздушной тревоги запускали в районах и округах региона в 13:25. А в Курской области сигналы тревоги включали дважды за день. В первый раз в сигналы тревоги звучали около половины двенадцатого утра. Отбой дали через полтора часа. Второй раз — в 14.32 по Москве.
Вместе с тем, 3 июня российские военные нанесли удар в портовую зону Николаева на Украине, в частности по британским военнослужащим, обучавших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать безэкипажные плавсредства. Удар также пришелся на территорию, где шла подготовка десанта украинских войск для высадки на Кинбурнскую косу.
Кроме того, в тот же день, по информации Минобороны России, ВС РФ нанесли прицельный удар по предприятию радиоэлектронной отрасли на территории Украины, тем самым уничтожив его.
Также ранее сообщалось, что российские бойцы освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области Украины. Тем самым, военные сократили расстояние до города Сумы до примерно 20 километров.