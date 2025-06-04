Ракетную опасность на территории Черноморского побережья отменили через три часа

30 мая режим ракетной опасности вводили сразу в двух российских регионах. По всей территории Белгородской области сирену воздушной тревоги запускали в районах и округах региона в 13:25. А в Курской области сигналы тревоги включали дважды за день. В первый раз в сигналы тревоги звучали около половины двенадцатого утра. Отбой дали через полтора часа. Второй раз — в 14.32 по Москве.