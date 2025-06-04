Пауэрбанк взорвался в самолете с рейсом Санкт-Петербург — Якутск

Во время полета рейса ЯК-488 авиакомпании «Якутия» из Санкт-Петербурга в Якутск произошло задымление в салоне самолета из-за короткого замыкания пауэрбанка, что привело к оплавлению коврового покрытия. Инцидент был замечен одним из пассажиров, когда от его ручной клади начал исходить дым.