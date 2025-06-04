Shot: Пожар произошел на судне с российскими моряками в Японском море

Пожар произошел на корабле с российскими моряками в Японском море. 17 человек были вынуждены спасаться на двух плотах, позже они были спасены. Об этом в среду, 4 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что возгорание началось в 6:40 по местному времени на рыболовной шхуне «Айсберг» примерно в 250 милях к югу от Владивостока. Корабль следовал в Южную Корею, после начавшегося пожара подал сигнал бедствия.
— Экипажу из 17 россиян пришлось покинуть борт на двух плотах. Спустя некоторое время к месту ЧП смог подплыть получивший сигнал транспортный рефрижератор «Остров Ионы». Всех моряков смогли поднять на его борт, — говорится в публикации.
По предварительным данным, никто не пострадал, в настоящее время все плывут в порт города Пусан.
Загоревшийся корабль зарегистрирован в порту Корсаков и принадлежит компании «ДВ-флот». На данный момент загоревшееся судно держится на плаву, его дальнейшую судьбу решит судовладелец.
По факту ЧП проведут проверку.
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