Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СВС: в Канаде из-за природных пожаров сгорели 400 домов

В провинции Саскачеван проводится массовая эвакуация населения.

Источник: Аргументы и факты

В канадской провинции Саскачеван бушуют лесные пожары, сгорели более 400 жилых строений, сообщает СВС.

По данным телеканала, в настоящее время в Саскачеване эвакуированы девять тысяч человек. По словам местных властей, это число увеличится до 15 тысяч.

Кроме того, природные пожары охватили соседние провинции Альберта и Манитоба. Во всех провинциях, где горят леса, приказ на обязательную эвакуацию получили свыше 25 тысяч человек.

Для эвакуации населения власти задействовали военно-транспортную авиацию.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах из-за сильных ливней погибли девять человек.