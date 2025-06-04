СВС: в Канаде из-за природных пожаров сгорели 400 домов

В канадской провинции Саскачеван бушуют лесные пожары, сгорели более 400 жилых строений, сообщает СВС.
По данным телеканала, в настоящее время в Саскачеване эвакуированы девять тысяч человек. По словам местных властей, это число увеличится до 15 тысяч.
Кроме того, природные пожары охватили соседние провинции Альберта и Манитоба. Во всех провинциях, где горят леса, приказ на обязательную эвакуацию получили свыше 25 тысяч человек.
Для эвакуации населения власти задействовали военно-транспортную авиацию.
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах из-за сильных ливней погибли девять человек.