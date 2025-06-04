Леопард растерзал пятилетнего мальчика на глазах у родственника

Представители власти незамедлительно установили три западни на расстоянии 400 метров от места трагедии, а также четыре камеры видеонаблюдения. Уже утром в понедельник был отловлен трехлетний самец леопарда, которого подозревают в совершении нападения. Животное доставили в ветеринарный центр для проведения исследований: специалисты произведут забор образцов ДНК, чтобы окончательно удостовериться в его причастности к гибели мальчика. Если окажется, что это именно тот самый леопард, его переместят в заповедную зону.