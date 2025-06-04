Леопард растерзал пятилетнего мальчика на глазах у родственника

В Индии пятилетний ребенок стал жертвой нападения леопарда, о чем сообщает Times of India.
Трагическое происшествие случилось на территории фермерского хозяйства в поселении Диндори Шивар, расположенном в штате Махараштра. Мальчик находился вместе со своим дедушкой, когда на участке возник дикий зверь и атаковал ребенка. На глазах у пожилого мужчины леопард утащил мальчика примерно на 300 метров. Дедушке удалось отогнать хищника громкими криками, однако его внук скончался от потери крови по дороге в медицинское учреждение.
Это уже второй случай гибели от лап леопарда в данном регионе за последний месяц: 25 апреля 2025 года хищник растерзал двадцатилетнюю девушку в близлежащей деревне. Местные жители обратились к лесному департаменту с требованием безотлагательных действий по поимке опасного зверя.
Представители власти незамедлительно установили три западни на расстоянии 400 метров от места трагедии, а также четыре камеры видеонаблюдения. Уже утром в понедельник был отловлен трехлетний самец леопарда, которого подозревают в совершении нападения. Животное доставили в ветеринарный центр для проведения исследований: специалисты произведут забор образцов ДНК, чтобы окончательно удостовериться в его причастности к гибели мальчика. Если окажется, что это именно тот самый леопард, его переместят в заповедную зону.
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