В салоне летящего в Якутск самолета произошло задымление из-за пауэрбанка

По информации пресс-службы, экипаж и пассажиры быстро обнаружили источник задымления и приняли необходимые меры для устранения ситуации. В результате оплавления коврового покрытия и появления дыма было предотвращено развитие более серьезных последствий, а полет продолжился без задержек.