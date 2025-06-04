В салоне летящего в Якутск самолета произошло задымление из-за пауэрбанка

Во время рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло задымление в салоне самолета авиакомпании «Якутия», сообщает пресс-служба перевозчика.
Инцидент случился из-за короткого замыкания пауэрбанка, который находился у одного из пассажиров в ручной клади. К счастью, никто не пострадал, и самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска.
По информации пресс-службы, экипаж и пассажиры быстро обнаружили источник задымления и приняли необходимые меры для устранения ситуации. В результате оплавления коврового покрытия и появления дыма было предотвращено развитие более серьезных последствий, а полет продолжился без задержек.
Ранее в аэропорту Хабаровска совершил аварийную посадку самолет Airbus A330, выполнявший рейс Владивосток-Москва. Посадка прошла успешно, на борту находились 345 пассажиров.