В Воркуте на шахте временно эвакуировали 115 рабочих

По информации ведомства, инцидент произошел 4 июня — вентилятор системы вентиляции остановился, причина которого сейчас выясняется. В момент происшествия на шахте находились 115 человек, которых начали выводить на поверхность для обеспечения их безопасности. На место происшествия были направлены горноспасательные подразделения и оперативные службы.