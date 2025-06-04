В Воркуте на шахте временно эвакуировали 115 рабочих

На шахте «Комсомольская» в Воркуте, республике Коми, началась эвакуация 115 сотрудников из-за остановки вентилятора системы главного проветривания, сообщили в ГУ МЧС по республике.
По информации ведомства, инцидент произошел 4 июня — вентилятор системы вентиляции остановился, причина которого сейчас выясняется. В момент происшествия на шахте находились 115 человек, которых начали выводить на поверхность для обеспечения их безопасности. На место происшествия были направлены горноспасательные подразделения и оперативные службы.
В МЧС отметили, что в 03:40 по московскому времени вентилятор был запущен вновь, и эвакуация была завершена. Шахта продолжает работу в штатном режиме, а ситуация находится под контролем специалистов.
Ранее в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области из-за аварии без энергоснабжения остались семь шахт. К устранению аварии привлекли 6 бригад электриков и 2 отделения горноспасателей.