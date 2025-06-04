В МИД РФ предупредили о возможной подготовке НАТО к войне с Россией

«Мы оцениваем военную активность НАТО как часть подготовки к военным столкновениям с Россией», — заявил Грушко ТАСС. Он подчеркнул, что направленность учений, структура развертывания сил, их качество и цели свидетельствуют о борьбе с сопоставимым противником, которым является Россия, а также о стремлении достичь превосходства во всех операционных средах. Грушко добавил, что такие учения являются крайне провокационными.