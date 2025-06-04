Лесные пожары в Канаде уничтожили более 400 домов

Более 400 жилых домов сгорели в Канаде из-за лесных пожаров. Такое количество жилья лишилась провинция Саскачеван, передает телеканал CBC.
При этом телеканал CTV сообщил, что в Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 25 тыс. человек. Хотя еще месяц назад количество временных переселенцев из-за огненной стихии было в разы меньше — 4 тыс. человек.
В настоящий момент в Канаде бушует 175 лесных пожаров.
Кроме Саскачевана, лесные пожары распространяются еще по двум провинциям — Альберта и Манитоба. Ситуацию усложняет установившаяся в этих регионах сухая и жаркая погода.
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