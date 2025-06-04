Fox: названа причина смерти маленьких сестер, пропавших после визита к отцу

Напомним, Пейтин, Эвелин и Оливия Деккер отправились к своему отцу Трэвису в пятницу — 30 мая. По словам матери, их визит был запланирован. Дети поддерживали отношения с отцом даже после того, как он стал бездомным и решил жить в своем фургоне GMC Sierra или в разных кемпингах и отелях. В субботу, 31 мая, экс-жена не смогла дозвониться Деккеру, его телефон был отключен. Женщина обратилась в полицию. Несколько дней девочек искали, 3 июня обнаружены их тела.