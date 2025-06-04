Fox: названа причина смерти маленьких сестер, пропавших после визита к отцу

Согласно отчету следствия, поданному в Верховный суд округа Шелан в США, 9-летняя Пейтин, 8-летняя Эвелин и 5-летняя Оливия Деккер были задушены, пишет Fox13.
«Их тела были найдены в кемпинге Rock Island, расположенном у Icicle Road в Ливенворте. Автомобиль Деккера (отца девочек, — прим. ред.) находился неподалеку с двумя кровавыми отпечатками рук, а на центральной консоли были личные вещи, такие как одеяла, еда, автокресла и кошелек», — говорится в материале.
Согласно судебным документам, активность Деккера, отслеженная по мобильному телефону, показывает, что он приезжал в этот же кемпинг за день до похищения и убийства детей, подчеркивает издание.
Напомним, Пейтин, Эвелин и Оливия Деккер отправились к своему отцу Трэвису в пятницу — 30 мая. По словам матери, их визит был запланирован. Дети поддерживали отношения с отцом даже после того, как он стал бездомным и решил жить в своем фургоне GMC Sierra или в разных кемпингах и отелях. В субботу, 31 мая, экс-жена не смогла дозвониться Деккеру, его телефон был отключен. Женщина обратилась в полицию. Несколько дней девочек искали, 3 июня обнаружены их тела.