«Это кошмар!» Бабушка в ужасе из-за поступка владельца фур, откуда к аэродромам вылетали дроны ВСУ

«Я сама его бабушка родная, и никто ничего не знает. В интернете пишут и пишут, это же кошмар какой-то. Мы сами ничего не знаем вообще. Я вообще ни с кем не хочу говорить, потому что мы ничего не знаем, а вы откуда знаете?» — рассказала пенсионерка РИА «Новости».
Также в Челябинске была найдена ещё одна квартира, где подозреваемый проживал некоторое время. Новые жильцы рассказали, что Тимофеев жил там до них и последний раз видели его примерно неделю назад.
Напомним, что 1 июня ВСУ провели масштабную атаку на российские военные аэродромы в пяти регионах РФ. БПЛА, замеченные в Иркутской и Мурманской областях, скрывались в крыше грузовика под фальшивым потолком. В ходе расследования инцидента правоохранительные органы разыскивают 37-летнего Артёма Тимофеева, который владел грузовиками, предположительно, использовавшимися для запуска дронов. Подозреваемый ранее работал диджеем и поддерживал украинских музыкантов и Евромайдан. По последним данным, Тимофеев сейчас может находиться в Казахстане. Его супруга заявила в социальных сетях, что едет из Челябинска в Астану.