«Это кошмар!» Бабушка в ужасе из-за поступка владельца фур, откуда к аэродромам вылетали дроны ВСУ

«Я сама его бабушка родная, и никто ничего не знает. В интернете пишут и пишут, это же кошмар какой-то. Мы сами ничего не знаем вообще. Я вообще ни с кем не хочу говорить, потому что мы ничего не знаем, а вы откуда знаете?» — рассказала пенсионерка РИА «Новости».