Число пострадавших в результате теракта на мосту в Брянской области вновь возросло. Об этом в среду, 4 июня, сообщили представители экстренных служб.
По последним данным, травмы различной степени тяжести получили 118 человек, передает РИА Новости.
Ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение железнодорожного моста.
Тогда же в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский поезд. Губернатор региона Александр Богомаз позже сообщил, что семьи жертв происшествия получат компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. Семь человек погибли при терактах на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях. Правоохранители квалифицировали подрывы путей как террористические акты. Исполнители действовали по указанию киевского режима и спланировали взрывы так, чтобы пострадали мирные граждане.
«Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.