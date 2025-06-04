В результате теракта в Брянской области пострадали 118 человек

Тогда же в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский поезд. Губернатор региона Александр Богомаз позже сообщил, что семьи жертв происшествия получат компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. Семь человек погибли при терактах на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях. Правоохранители квалифицировали подрывы путей как террористические акты. Исполнители действовали по указанию киевского режима и спланировали взрывы так, чтобы пострадали мирные граждане.