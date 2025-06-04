Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еноты остановили производство на Airbus и повредили самолет

На заводе Airbus под Монреалем семейство енотов стало причиной остановки сборки самолётов A220. Животные проникли в цех, повредили проводку и загрязнили салон. Один из рабочих обнаружил енота прямо внутри воздушного судна. Компания подтвердила инцидент, но не раскрыла масштаб ущерба.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Семейство енотов стало неожиданной причиной сбоя на заводе Airbus под Монреалем. Мать-енот и ее пятеро детенышей проникли на участок, где собирают самолеты A220, сообщает Reuters.

Один из рабочих столкнулся с енотом прямо внутри воздушного судна. Животные успели повредить провода и загрязнить салон. Из-за инцидента пришлось временно остановить сборку и привлечь сотрудников к проверке возможного ущерба.

Airbus подтвердила факт проникновения животных, но не стала раскрывать подробности ущерба или сроков поставки самолета. В компании отметили, что производство продолжается в обычном режиме, а меры безопасности усилены.

Этот случай стал еще одной неприятностью для компании, которая уже сталкивается с перебоями в поставках комплектующих, и показал, что даже самое современное производство не защищено от непредвиденных ситуаций, включая появление диких гостей.