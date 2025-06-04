Еноты остановили производство на Airbus и повредили самолет

Один из рабочих столкнулся с енотом прямо внутри воздушного судна. Животные успели повредить провода и загрязнить салон. Из-за инцидента пришлось временно остановить сборку и привлечь сотрудников к проверке возможного ущерба.
Airbus подтвердила факт проникновения животных, но не стала раскрывать подробности ущерба или сроков поставки самолета. В компании отметили, что производство продолжается в обычном режиме, а меры безопасности усилены.
Этот случай стал еще одной неприятностью для компании, которая уже сталкивается с перебоями в поставках комплектующих, и показал, что даже самое современное производство не защищено от непредвиденных ситуаций, включая появление диких гостей.