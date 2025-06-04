В Москве задержали участников инцидента с блогером на Ярославском вокзале

«Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославское. В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы», — говорится в релизе.
Накануне вечером в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник «Мерседеса» с мигалками с номерами АМР.
Как заявили РИА Новости в правоохранительных органах, возле Ярославского вокзала завершили следственные действия.
О задержании блогера рассказал ранее в среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он утверждает, что МВД республики проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих.
По мнению главы ведомства, Щепихина могут привлечь по статьям: реабилитация нацизма; публичные призывы к экстремистской деятельности; возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства; изнасилование; оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России.