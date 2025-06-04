В Москве задержали участников инцидента с блогером на Ярославском вокзале

«Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославское. В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы», — говорится в релизе.