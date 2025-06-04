Полиция проверит блогера, разместившего видео о жителях Чечни в соцсети

Ранее в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник «Мерседеса» с мигалками с номерами АМР.
«Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России организована проверка в отношении блогера, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики. В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.