Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция проверит блогера, разместившего видео о жителях Чечни в соцсети

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Полиция организовала проверку в отношении блогера, разместившего в соцсетях видео с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни, сообщает Telegram-канал МВД Медиа.

Источник: Страница Арега Щепихина в соцсети

Ранее в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник «Мерседеса» с мигалками с номерами АМР.

«Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России организована проверка в отношении блогера, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики. В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.