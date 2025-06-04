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В Калининграде задержаны члены банды, вымогавшей деньги у ветеранов СВО

В Калининградской области задержали шестерых злоумышленников, которые вымогали деньги, авто и жильё у ветеранов специальной военной операции. В группу входил даже адвокат Адвокатской палаты региона.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
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Источник: РИА "Новости"

Шестеро участников преступной группы, подозреваемых в вымогательстве у участников специальной военной операции, задержаны в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Уголовное дело возбуждено военным следственным управлением Следственного комитета России по Балтийскому флоту по факту вымогательства в особо крупном размере. Подозреваемыми являются шесть жителей региона 1972−1999 годов рождения, включая адвоката Адвокатской палаты Калининградской области.

Согласно данным ФСБ, участники преступной группы регулярно вымогали у военнослужащих Минобороны денежные средства, автомобили и недвижимость. В ряде случаев применялось насилие и незаконное удержание потерпевших.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники УФСБ зафиксировали и остановили противоправную деятельность. Во время расследования у подозреваемых изъяли цифровые устройства, документы и другие улики, подтверждающие их причастность к вымогательствам и другим преступлениям, включая незаконный оборот компьютерной информации и организацию заказных поджогов.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.