В Калининграде задержаны члены банды, вымогавшей деньги у ветеранов СВО

Шестеро участников преступной группы, подозреваемых в вымогательстве у участников специальной военной операции, задержаны в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
Уголовное дело возбуждено военным следственным управлением Следственного комитета России по Балтийскому флоту по факту вымогательства в особо крупном размере. Подозреваемыми являются шесть жителей региона 1972−1999 годов рождения, включая адвоката Адвокатской палаты Калининградской области.
Согласно данным ФСБ, участники преступной группы регулярно вымогали у военнослужащих Минобороны денежные средства, автомобили и недвижимость. В ряде случаев применялось насилие и незаконное удержание потерпевших.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники УФСБ зафиксировали и остановили противоправную деятельность. Во время расследования у подозреваемых изъяли цифровые устройства, документы и другие улики, подтверждающие их причастность к вымогательствам и другим преступлениям, включая незаконный оборот компьютерной информации и организацию заказных поджогов.
В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.