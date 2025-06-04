В Калининграде задержаны члены банды, вымогавшей деньги у ветеранов СВО

В ходе оперативных мероприятий сотрудники УФСБ зафиксировали и остановили противоправную деятельность. Во время расследования у подозреваемых изъяли цифровые устройства, документы и другие улики, подтверждающие их причастность к вымогательствам и другим преступлениям, включая незаконный оборот компьютерной информации и организацию заказных поджогов.