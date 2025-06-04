Radio Zet: в Польше арестовали экс-сотрудников спецслужбы за прослушивание телефонов политиков

Согласно статье, речь идет о бывшем директоре отделения ЦАБ в Варшаве и экс-руководителе оперативно-следственного отдела ЦАБ. В среду им будут предъявлены обвинения, а первый допрос задержанных состоится в четверг.
По распоряжению прокурора следственной группы Pegasus были задержаны двое бывших сотрудников ЦАБ. Дополнительная информация после мероприятий.
С апреля 2024 года следственная группа проверяет использование программного обеспечения Pegasus, в частности «законность, обоснованность и корректность использования ПО Pegasus государственными служащими, а также нарушения при использовании Pegasus и злоупотребления со стороны государственных служащих в связи с использованием программного обеспечения для слежки».
Как пишут польские СМИ, израильское ПО Pegasus применялось для слежки за политическими противниками правящей партии. Изначально оно было закуплено по инициативе ЦАБ, но впоследствии получаемые данные также передавались другим польским спецслужбам: Агентству внутренней безопасности, Службе военной контрразведки и полиции.