Radio Zet: в Польше арестовали экс-сотрудников спецслужбы за прослушивание телефонов политиков

С апреля 2024 года следственная группа проверяет использование программного обеспечения Pegasus, в частности «законность, обоснованность и корректность использования ПО Pegasus государственными служащими, а также нарушения при использовании Pegasus и злоупотребления со стороны государственных служащих в связи с использованием программного обеспечения для слежки».