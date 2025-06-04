Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Викторию Боню ждет суд за пропаганду наркотиков

На Викторию Боню заведено административное дело по статье о пропаганде наркотиков. Суд состоится в мировом участке № 184 Москвы. По информации самой блогерши, сайт был утерян, а на нём размещали запрещенный контент. Известно, что ранее домен действительно заблокировали правоохранители.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На телеведущую и блогершу Викторию Боню завели административное дело за пропаганду наркотиков. Об этом рассказывает URA.RU со ссылкой на ТАСС.

«В суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Бони В. А. по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ», — сообщили в мировом судебном участке № 184 Москвы.

За пропаганду наркотиков или психотропных веществ в интернете по данной статье предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

Не раскрывается конкретная публикация, ставшей основанием для составления административного протокола.

«У меня был домен, мы перестали его использовать, и им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — прокомментировала ситуацию Виктория Боня.

Ранее сообщалось о том, что сайт Виктории Бони был заблокирован правоохранительными органами.