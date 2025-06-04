Викторию Боню ждет суд за пропаганду наркотиков

На телеведущую и блогершу Викторию Боню завели административное дело за пропаганду наркотиков. Об этом рассказывает URA.RU со ссылкой на ТАСС.
«В суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Бони В. А. по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ», — сообщили в мировом судебном участке № 184 Москвы.
За пропаганду наркотиков или психотропных веществ в интернете по данной статье предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.
Не раскрывается конкретная публикация, ставшей основанием для составления административного протокола.
«У меня был домен, мы перестали его использовать, и им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — прокомментировала ситуацию Виктория Боня.