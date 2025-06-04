Песков переадресовал спецслужбам вопрос о причастности Тимофеева к атаке дронов на аэродромы

Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что правоохранительные органы разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке БПЛА на военный аэродром «Белая», это Артем Тимофеев — уроженец Донецка 1987 года рождения, чьи фуры привезли БПЛА из Челябинска для атаки на аэродромы. По информации ряда Telegram-каналов, Тимофеев вместе с женой пересек границу РФ и Казахстана. Дмитрий Песков уточнил, что вопрос о возможном запросе помощи у властей Казахстана лежит в поле компетенции российских спецслужб.