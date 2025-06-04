Северная Корея вернула в вертикальное положение поврежденный эсминец класса «Чхве Хён», частично затонувший во время неудачной церемонии спуска на воду. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на данные программы 38 North, занимающейся мониторингом северокорейской ядерной программы.
Спутниковые снимки от 2 июня зафиксировали, что корабль впервые занял вертикальное положение после аварии 21 мая. На изображениях видны рабочие, использующие тросы и, вероятно, аэростаты для ручного выравнивания судна. При этом носовая часть остается на суше, а в районе гидролокационной системы наблюдаются возможные повреждения.
«Для ремонта этих повреждений корабль потребуется вывести из воды в плавучий или стапельный док, как только он окажется на плаву», — отмечают аналитики 38 North. Однако, по их данным, верфь в Чонджине не имеет необходимой инфраструктуры для таких работ.
Военные эксперты указывают, что судостроительный завод на восточном побережье Северной Кореи традиционно специализируется на строительстве грузовых и рыболовных судов, не обладая достаточным опытом для спуска на воду крупных военных кораблей, подобных новому эсминцу.
Авария с эсминцем на верфи Чхонджин в КНДР произошла 21 мая. В Центральном телеграфном агентстве Кореи тогда сообщили, что равновесие корабля нарушилось. На церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, который назвал произошедшее «большой аварией и преступлением» и отметил, что ошибки виновных в аварии должностных лиц будут рассмотрены на Пленуме ЦК партии в июне.
Позднее ЦТАК сообщило, что специалисты, расследующие аварию, установили, что корабль не получил серьезных повреждений. Были задержаны три человека, которых в агентстве назвали «виновниками аварии».