Северная Корея вернула в вертикальное положение поврежденный эсминец

Авария с эсминцем на верфи Чхонджин в КНДР произошла 21 мая. В Центральном телеграфном агентстве Кореи тогда сообщили, что равновесие корабля нарушилось. На церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, который назвал произошедшее «большой аварией и преступлением» и отметил, что ошибки виновных в аварии должностных лиц будут рассмотрены на Пленуме ЦК партии в июне.