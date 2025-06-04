Следствие возбудило дело по инциденту у Ярославского вокзала

Отмечается, что все фигуранты доставлены в московское подразделение ведомства. В ближайшее время они будут задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого в совершении преступления). Кроме того, с участием криминалистов столичного СК России осматриваются изъятые мобильные устройства и автомобиль.