Следствие возбудило дело по инциденту у Ярославского вокзала

Ранее в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник «Мерседеса» с мигалками с номерами АМР. Шесть фигурантов событий были задержаны.
«Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве получены материалы проверки из органов дознания по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала в городе Москве. Следствием изучены указанные материалы и принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что все фигуранты доставлены в московское подразделение ведомства. В ближайшее время они будут задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого в совершении преступления). Кроме того, с участием криминалистов столичного СК России осматриваются изъятые мобильные устройства и автомобиль.
Также проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.