Пенсионерка из Саратова продала квартиру и отдала мошенникам 5,5 млн рублей

Для спасения жилья ей предложили ввести мошенников в заблуждение и оформить якобы фиктивный договор купли-продажи. Звонившие убедили женщину, что на самом деле квартира останется в ее собственности. Пенсионерка выставила недвижимость на продажу, полученные от сделки деньги в сумме 5,5 млн рублей она перевела через банкоматы на указанные ей реквизиты.