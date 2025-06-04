NYT: вклад США в вооружение Киева вычтут из доли Украины

Ранее сообщалось, что Украина и США пришли к соглашению о подписании меморандума по добыче и использованию минеральных ресурсов после того, как Штаты согласились удалить из документа пункты, не устраивавшие украинскую сторону. При этом никто не может оценить реальную стоимость украинских редкоземельных металлов. Отмечается, что около 40% украинских природных запасов металлов находятся на землях, находящихся под контролем РФ.