NYT: вклад США в вооружение Киева вычтут из доли Украины

Вклад США в вооружение Киева вычтут из доли Украины.
США намерены вычесть стоимость поставленного Украине оружия из доли, принадлежащей Киеву по сделке о разработке минеральных ресурсов между двумя странами. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Спорная сделка по минеральным ресурсам между США и Украиной также может быть использована для компенсации прямых американских продаж оружия Украине. Американские продажи будут вычтены из доли Украины, что позволит [президенту США Дональду] Трампу настаивать на том, что поставки оружия не являются подарком», — сообщает издание.
Ранее сообщалось, что Украина и США пришли к соглашению о подписании меморандума по добыче и использованию минеральных ресурсов после того, как Штаты согласились удалить из документа пункты, не устраивавшие украинскую сторону. При этом никто не может оценить реальную стоимость украинских редкоземельных металлов. Отмечается, что около 40% украинских природных запасов металлов находятся на землях, находящихся под контролем РФ.