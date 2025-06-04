Нидерланды дадут Киеву 400 млн евро и сотни кораблей с системами вооружений

Согласно заявлению министра, помощь включает передачу более 100 кораблей различного назначения, среди которых патрульные суда и транспортные лодки. Также в состав пакета войдут более 50 морских беспилотников, системы вооружения, оборудование для наблюдения, запасные части и средства технической поддержки. Кроме того, предусмотрено обучение украинских военнослужащих работе с новой техникой и вооружением.