Нидерланды дадут Киеву 400 млн евро и сотни кораблей с системами вооружений

Нидерланды хотят передать Киеву оружие для акваторий.
Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро для укрепления морской безопасности страны. Об этом 4 июня сообщил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. По его словам, решение принято накануне совещания министров обороны стран НАТО, которое состоится 5 июня в Брюсселе.
«Я объявляю о новом пакете помощи на 400 млн евро для обеспечения морской безопасности Украины», — заявил Брекелманс, сообщает агентство Reuters. Он уточнил, что данный пакет рассчитан на поддержку военно-морских сил Украины и направлен на повышение их возможностей в условиях сохраняющихся угроз в Черном море.
Согласно заявлению министра, помощь включает передачу более 100 кораблей различного назначения, среди которых патрульные суда и транспортные лодки. Также в состав пакета войдут более 50 морских беспилотников, системы вооружения, оборудование для наблюдения, запасные части и средства технической поддержки. Кроме того, предусмотрено обучение украинских военнослужащих работе с новой техникой и вооружением.
Отметим, что совещание министров обороны стран НАТО в Брюсселе пройдет на фоне продолжающихся боевых действий на территории Украины и обсуждения вопросов дополнительной поддержки со стороны союзников.