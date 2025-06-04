Мать украинского бойца помогла ВС РФ уничтожить разведгруппу ВСУ

Мать бойца ВСУ помогла ВС РФ уничтожить разведгруппу украинского спецназа.
Мать украинского военного, проживающая в Праге, предоставила сведения, которые помогли российским военным уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщил telegram-канал, связанный с группировкой войск «Север».
«Женщина сообщает не только личные и персональные данные своего сына, но и информирует нас о том, что в настоящее время он участвует (участвовал) в попытке прорыва ВСУ на российскую территорию в районе села Горналь», — пишет telegram-канал «Северный ветер». Канал связан с российской группировкой войск.
Женщина по фамилии Кронг регулярно пересылала деньги своему сыну — Александру Михайловичу Кронгу 1984 года рождения, проходящему службу в 6-м полку сил специальных операций ВСУ «Рейнджер». В результате предоставленной информации удалось провести пеленгование мобильного телефона одного из членов разведгруппы ВСУ.
По данным канала, после этого подразделение попало в засаду российских военных. Семь украинских солдат были взяты в плен, остальные ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. По сведениям «Северного ветра», судьба Александра Кронга пока неизвестна и будет определяться в ближайшие дни.
Ранее российские силовые структуры сообщили, что родственники украинских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий в Сумской области, активно призывают своих близких сдаваться в плен российским силам. Помимо этого, родственники насильно мобилизованных военнослужащих ВСУ направляют им видеозаписи и музыкальные произведения с российской патриотической тематикой.