Мать украинского бойца помогла ВС РФ уничтожить разведгруппу ВСУ

«Женщина сообщает не только личные и персональные данные своего сына, но и информирует нас о том, что в настоящее время он участвует (участвовал) в попытке прорыва ВСУ на российскую территорию в районе села Горналь», — пишет telegram-канал «Северный ветер». Канал связан с российской группировкой войск.