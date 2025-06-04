Школьника из Новой Москвы с ранениями от пневматики прооперировали

«Удалось связаться с семьей пострадавшего. Проведена операция, и, к счастью, жизни ребенка ничего не угрожает», — написала она.
По словам омбудсмена, ведется следствие, выясняются причины инцидента.
«Уверена, виновные понесут заслуженное наказание в рамках действующего законодательства. Считаю важным, чтобы подобные случаи не оставались безнаказанными», — добавила Ярославская.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько подростков напали с пневматическим оружием на шестиклассников в Новой Москве. Один из ребят получил ранения и был госпитализирован.