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Школьника из Новой Москвы с ранениями от пневматики прооперировали

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Врачи прооперировали школьника, который получил ранения от пневматики в Новой Москве. Жизни мальчика ничто не угрожает. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Удалось связаться с семьей пострадавшего. Проведена операция, и, к счастью, жизни ребенка ничего не угрожает», — написала она.

По словам омбудсмена, ведется следствие, выясняются причины инцидента.

«Уверена, виновные понесут заслуженное наказание в рамках действующего законодательства. Считаю важным, чтобы подобные случаи не оставались безнаказанными», — добавила Ярославская.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько подростков напали с пневматическим оружием на шестиклассников в Новой Москве. Один из ребят получил ранения и был госпитализирован.