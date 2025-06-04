США пытаются экстрадировать россиянина Легкодымова во Францию

Шамел уточнил, что ему не известно о возможном включении Легкодымова в переговоры по обмену заключенными между Россией и США. Легкодымов, по версии обвинения, является сооснователем криптовалютной платформы Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Американские следственные органы считают, что с 2018 года через Bitzlato прошло более 4,5 миллиарда долларов, значительная часть которых была связана с противоправной деятельностью.