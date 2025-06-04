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Экс-гендиректор «Пластик Лоджик» и топ-менеджер «Роснано» заочно арестованы

Московский суд санкционировал заочный арест бывшего генерального директора компании «Пластик Лоджик» Николая Тычинина и экс-зампреда правления «Роснано» Юрия Удальцова. Как сообщили в правоохранительных органах, оба фигуранта объявлены в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Суд решил заочно арестовать экс-гендиректора «Пластик Лоджик» и топ-менеджера «Роснано».

Московский суд санкционировал заочный арест бывшего генерального директора компании «Пластик Лоджик» Николая Тычинина и экс-зампреда правления «Роснано» Юрия Удальцова. Как сообщили в правоохранительных органах, оба фигуранта объявлены в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тычинина и Удальцова… Они были объявлены с начала в межгосударственный розыск, а в настоящее время и в международный», — передает ТАСС сообщение органов. В отношении Тычинина и Удальцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.

По данным следствия, Тычинин и Удальцов скрылись за границей еще в апреле текущего года после предъявления обвинения. Их дело выделено в отдельное производство. Согласно материалам суда, решение о мере пресечения принято 4 июня. В то же время другому фигуранту — бывшему гендиректору «Пластик Лоджик» Борису Галкину — уже предъявлено обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, сумма ущерба по делу составляет почти шесть миллиардов рублей. Галкин, руководивший компанией до назначения Тычинина, не признает вину и остается под следствием на территории России.

Ранее суд Москвы сообщил, что экс-руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс и еще семь участников рассматриваемого арбитражного дела не проявляют интереса к удержанию своих активов в России. После возможной отмены ареста эти лица могут предпринять попытки вывоза принадлежащих им активов за границу.