Экс-гендиректор «Пластик Лоджик» и топ-менеджер «Роснано» заочно арестованы

По данным следствия, Тычинин и Удальцов скрылись за границей еще в апреле текущего года после предъявления обвинения. Их дело выделено в отдельное производство. Согласно материалам суда, решение о мере пресечения принято 4 июня. В то же время другому фигуранту — бывшему гендиректору «Пластик Лоджик» Борису Галкину — уже предъявлено обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, сумма ущерба по делу составляет почти шесть миллиардов рублей. Галкин, руководивший компанией до назначения Тычинина, не признает вину и остается под следствием на территории России.