Переехавшего байкера в Петербурге водителя Rolls-Royce отправили в СИЗО

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя Rolls-Royce, дважды переехавшего мотоциклиста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Уточняется, что фигуранта, который 44 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, обвиняют в нарушении правил дорожного движения и причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 264, п.з ч.2 ст. 111 УК РФ).
Сообщается, что сторона защиты просила избрать меру пресечения, не связанную с арестом, однако следствие указало, что во время ДТП фигурант дважды переехал пострадавшего и попытался скрыться с места происшествия.
Кроме того, виновник ДТП не сообщил о случившемся в экстренные службы и не оказал пострадавшему медицинскую помощь. Также он снял госномера с автомобиля, что свидетельствует о намерении скрыть доказательства о его причастности к преступлению.
«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сосореву стражу по 31.07.2025», — говорится в публикации.
Напомним, ранее сообщалось, что полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя внедорожника марки Rolls-Royce, совершившего наезд на байкера в Санкт-Петербурге.