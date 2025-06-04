Дрон ВСУ сбили в небе над Крымом

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Крымом. Об этом в среду, 4 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По словам представителей ведомства, вражеский коптер был ликвидирован над территорией полуострова примерно в 19:00 по московскому времени.
— Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Ведомство также отчиталось, что ночью 4 июня над Россией сбили семь дронов ВСУ, в том числе четыре над Крымом, два — над Курской областью, а еще один — над Белгородской. Кроме того, 3 июня после массированной атаки беспилотников более 600 тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения. Вечером того же дня представители Министерства энергетики РФ сообщили, что подача тока в регион возобновлена.