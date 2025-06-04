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В Москвe жертвой грабителей оказался перевозивший деньги курьер-мошенник: всех задержала полиция

Необычный случай произошел в московском районе Вешняки: грабители невольно посодействовали задержанию мошенника.

Необычный случай произошел в московском районе Вешняки: грабители невольно посодействовали задержанию мошенника. Об этом сообщает SHOT.

У 26-летнего молодого человека двое злоумышленников отняли сумку, в которой находилось примерно 1,5 миллиона рублей. Оперативные действия московской полиции позволили быстро задержать преступников и вернуть похищенные деньги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

Однако, дальнейшее расследование выявило неожиданные обстоятельства: выяснилось, что украденная сумма принадлежала не случайной жертве, а курьеру, занимавшемуся мошенничеством. Он перевозил деньги, полученные обманным путем у 53-летнего москвича. Курьер также был задержан, и против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».