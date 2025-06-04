В Москвe жертвой грабителей оказался перевозивший деньги курьер-мошенник: всех задержала полиция

Однако, дальнейшее расследование выявило неожиданные обстоятельства: выяснилось, что украденная сумма принадлежала не случайной жертве, а курьеру, занимавшемуся мошенничеством. Он перевозил деньги, полученные обманным путем у 53-летнего москвича. Курьер также был задержан, и против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».