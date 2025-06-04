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FT: ЕС отложил грандиозные планы из-за переговоров по Украине и решений США

Евросоюз временно приостановил реализацию стратегических инициатив по укреплению собственной независимости из-за затянувшихся переговоров по Украине и неопределенности в отношениях с США. Об сообщает газета Financial Times.

Планы по созданию «независимой Европы» отложены из-за США.

Евросоюз временно приостановил реализацию стратегических инициатив по укреплению собственной независимости из-за затянувшихся переговоров по Украине и неопределенности в отношениях с США. Об сообщает газета Financial Times.

«Грандиозные планы по созданию “независимой Европы” отложены, поскольку чиновники изо всех сил пытаются сохранить поддержку Трампа в ходе пяти недель сложных переговоров по Украине, трансатлантической торговле и обязательствам США перед НАТО. Высокопоставленные должностные лица ЕС обсудили наихудшие сценарии по всем трем аспектам», — сообщает FT.

Отмечается, что руководители ЕС также анализировали риски, связанные с вероятным ограничением обмена разведданными и поставок оружия, приобретенного у американских производителей. Помимо этого, обсуждалась перспектива масштабного торгового конфликта с Соединенными Штатами, который может негативно сказаться на экономическом росте Европы. Отдельной темой стал вопрос возможного быстрого вывода американских войск с территории европейских стран.

Ранее отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор критиковал инициативы ЕС по укреплению связей Украины с НАТО, отмечая экономические трудности Европы и отсутствие реальных шансов на осуществление подобных планов. Эксперты также выражали опасения по поводу возможного сближения США и России, что может ослабить влияние Евросоюза на Вашингтон и осложнить переговоры по Украине.