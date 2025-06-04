FT: ЕС отложил грандиозные планы из-за переговоров по Украине и решений США

Отмечается, что руководители ЕС также анализировали риски, связанные с вероятным ограничением обмена разведданными и поставок оружия, приобретенного у американских производителей. Помимо этого, обсуждалась перспектива масштабного торгового конфликта с Соединенными Штатами, который может негативно сказаться на экономическом росте Европы. Отдельной темой стал вопрос возможного быстрого вывода американских войск с территории европейских стран.