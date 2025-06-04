СК: все фигуранты в деле со схваченным на вокзале Москвы бизнесменом установлены

На Ярославском вокзале в центре российской столицы группа неизвестных лиц задержала предпринимателя и блогера Арега Щепихина, после чего насильно поместила его в авто. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, о чем сообщили представители Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. В ведомстве уточнили, что информация о противоправных действиях в отношении гражданина на территории Ярославского вокзала была обнаружена в ходе мониторинга публикаций в социальных сетях.