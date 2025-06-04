СК установил всех фигурантов инцидента с «задержанием» на Ярославском вокзале

Вечером 3 июня Щепихина «задержали» на Ярославском вокзале, после чего затащили в черную машину с мигалкой и номерами «АМР» и увезли. Вскоре полиция перехватила автомобиль, водителя и пассажиров задержали. Утром 4 июня министр Чеченской Республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Щепихин открыто и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму.