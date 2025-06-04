СК установил всех фигурантов инцидента с «задержанием» на Ярославском вокзале

В настоящий момент следственные действия проводятся в отношении всех участников инцидента с «задержанием» блогера и бизнес-тренера Арега Щепихина, которого увезли в багажнике на Ярославском вокзале. Об этом в среду, 4 июня, сообщили в Следственном комитете РФ.
— Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала возбуждено уголовное дело. Все фигуранты установлены, с ними проводятся следственные действия, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Вечером 3 июня Щепихина «задержали» на Ярославском вокзале, после чего затащили в черную машину с мигалкой и номерами «АМР» и увезли. Вскоре полиция перехватила автомобиль, водителя и пассажиров задержали. Утром 4 июня министр Чеченской Республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Щепихин открыто и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму.
Негативно о блогере высказался и командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, при встрече с блогером его рука потянулась бы к пистолету за такие слова.
Главное о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».