В Брянской области обстреляли свиноводческий комплекс «Мираторга»

«Мираторг» информирует о минометном обстреле свиноводческого комплекса «Хоромное» в Климовском районе Брянской области", — говорится в сообщении.
При атаке пострадали объекты газо- и водоснабжения производства, а также корпус для содержания животных. Никто из сотрудников комплекса не пострадал.
Это не первый раз, когда центр «Мираторга» попадает под атаку Вооруженных сил Украины. Так, в середине марта украинские дроны атаковали Москву, над Московской областью уничтожили 91 беспилотник.
Несколько обломков упали на парковке дистрибьюторского центра «Мираторга» в селе Ям близ подмосковного Домодедово, тогда погибли два сотрудника компании. Всего пострадали 18 человек, трое из них — дети.
«Мираторг» тогда пообещал выплатить компенсации в размере 1,5 млн руб. семьям погибших. Помимо прочего выплаты в размере 1 млн руб. семьи погибших получат от властей Подмосковья.