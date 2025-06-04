От терроризма и насилия до каннибализма: кто из президентов попадал под уголовку и почему

Заседания по делу Ли Чжэ Мена были перенесены на период окончания президентской гонки.
Южнокорейский политик Ли Чжэ Мен победил на выборах президента. Примечателен он тем, что имеет за плечами пять уголовных дел. Некоторые из них еще не закрыты. Однако новый президент Южной Кореи — не единственный в истории лидер, правление которого было связано с уголовным преследованием.
Так, президента США Дональда Трампа обвиняли в попытке сокрытия романа с порноактрисой; дело украинского президента Петра Порошенко (включен в список экстремистов и террористов) было связано с Донбассом; императора Центральноафриканской республики (ЦАР) Жана-Беделя Бокассу и главу Либерии Чарльза Тейлора судили за каннибализм, а премьера Пакистана Имрана Хана — за терроризм. Подробнее о слухах и реальных делах против лидеров государств по всему миру — в материале URA.RU.
США — Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп обвинялся в подделке документов для сокрытия компромата и преступлений. Все обвинения относятся к низшему уровню преступлений в Штатах, максимальный срок за которые составляет четыре года. Трамп вину не признавал.
Основным пунктом обвинения стало сокрытие Трампом его романа с порноактрисой Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд), которой бывший адвокат президента Майкл Коэн платил за молчание под предлогом оплаты юридических услуг. Суд вынес обвинительный пункт без наказания.
Трамп обвинялся в подкупе и вывозе документов с гостайнойФото: Official White House / Shealah Craighead.
Другой пункт — передача денег бывшему швейцару Trump Tower, который обладал сведениями о внебрачном ребенке Трампа, и женщине, которая заявляла о сексуальной связи с политиком. Все эти выплаты произведены во время президентских выборов в 2016 году.
В 2023 году суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах и клевете в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Этот эпизод имел место в 1996 году в примерочной универмага Bergdorf Goodman. Трампа обязали выплатить писательнице компенсации в миллионы долларов, он назвал решение суда «полным позором» и «продолжением величайшей охоты на ведьма всех времен».
Тогда же Трампа обвинили в том, что он вывез десятки ящиков с секретными документами из Белого дома после окончания своего первого срока. А через несколько месяцев его обвинили в сговоре со своими сторонниками, которые ворвались в Капитолий после победы в президентской гонке Джо Байдена. Эти обвинения были сняты с Трампа после его победы в выборах 2024 года.
Украина — Петр Порошенко*
Порошенко обвинялся в связях с ДонбассомФото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU.
Украинский президент Петр Порошенко после проигрыша Владимиру Зеленскому был обвинен в финансировании терроризма и госизмене. Якобы Порошенко во время своего срока вступил в сговор с Россией и ДНР и ЛНР и создал схему для вывоза угля с Донбасса на территорию, подконтрольную Киеву. На его активы и имущество был наложен арест, он уехал в Варшаву, но затем, в 2022 году, вернулся в Киев для участия в заседании суда. Его отпустили под личное обязательство. Через два года Госбюро расследований завершило предварительное разбирательство по делу.
Либерия — Чарльз Тейлор.
Чарльз Тейлор стал президентом Либерии в 1997 году благодаря помощи США — с 1980-х с ним работала американская разведка. Тогда в государстве проходила кровавая война за власть, но победил Тейлор по итогам выборов. Предвыборная кампания проходила под лозунгом: «Чарльз Тейлор убил моего отца, убил мою мать, но все равно я проголосую за него».
Через шесть лет Интерпол выдал «красный бюллетень» (запрос на арест разыскиваемого лица) с приказом арестовать Тейлора — его приближенные рассказали, что Тейлор якобы приказывал своим боевикам заниматься каннибализмом для устрашения населения, что он был замешан в махинациях с алмазами, в организации сексуального рабства, многочисленных пытках и убийствах. Ему вменялось пособничество и подстрекательство к военным преступлениям и соучастие в преступлениях против человечности.
Тейлора признали виновным по всем пунктам обвинения. В 2012 году его приговорили к 50 годам тюрьмы.
Центральноафриканская республика (ЦАР) — Жан-Бедель Бокасса.
Бокасса пытался «перепрыгнуть» НаполеонаФото: Anonymous/ASSOCIATED PRESS/ТАСС.
Жан-Бедель Бокасса стал главой Центральноафриканской республики после «новогоднего переворота», а через 10 лет провозгласил себя императором. Для своей коронации он заказал корону, инкрустированную двумя тысячами бриллиантов, трон в виде орла из чистого золота и самые дорогие в мире туфли. Все это обошлось стране в четверть годовой прибыли от экспорта. Он считал своим кумиром Наполеона и хотел «перепрыгнуть его». В частности, Бокасса активно добивался поддержки Франции. Тех, кому не нравилась эта политика, арестовывали и пытали.
Множество слухов ходит о каннибализме Бокассы. Якобы он ел мясо своих политических соперников и любовниц. Такую еду он называл le porc sucre — сладкая свинина. Распространена информация, что на почве любви к человеческому мясу он сблизился с президентом Уганды Иди Амином, который называл себя «повелителем всех людей, животных и рыб». Также Бокасса якобы приучил к каннибализму своих подчиненных — согласно мифу, однажды он накормил их мясом местной королевы красоты, врача-дантиста и единственного на всю ЦАР ученого-математика, а рецепт раскрыл только после того, как приближенные все съели. Никаких подтверждений этим фактам нет.
Бокассу обвиняют в якобы съедении своих политических соперников и любовницФото: Anonymous/ASSOCIATED PRESS/ТАСС.
В конце 1970-х император объявил, что школьники и студенты должны носить очень дорогую школьную форму, которую шили на личной фабрике Бокассы. У обычных людей тогда едва хватало на простую одежду. Это вызвало протесты среди школьников и студентов, по которым открывали огонь, сажали в тюрьмы и пытали. Ситуацией воспользовались французы, высадили в ЦАР десант, свергли Бокассу и переселили его в замок под Парижем. А в ЦАР установили свое правительство.
Через несколько лет свергнутый император вернулся в республику, надеясь на восстановление своей власти. Его арестовали прямо в аэропорту, приговорили к смертной казни, но впоследствии заменили наказание на 20 лет тюрьмы. А через три года его освободили после очередного переворота и полностью реабилитировали.
Скончался Бокасса от инфаркта в 1996. Были устроены пышные похороны. На них пришли десятки тысяч людей.
Ирак — Саддам Хусейн.
Над Саддамом Хусейном был проведен трибунал Фото: DPA/ТАСС.
Армия США в 2003 году вторглась в Ирак, президентом которого с 1979 года был Саддам Хусейн. Официальным поводом стало якобы наличие у Ирака оружия массового поражения — впоследствии это не подтвердилось. В ходе этого вторжения Хусейн был свергнут и арестован. Переходное правительство и его глава Абдель Азиз аль-Хаким создали специальный трибунал для бывшего президента и его соратников. В 2006 году суд страны приговорил Хусейна к смертной казни по обвинению в убийстве 148 шиитов в деревне Эд-Дуджейль в 1982 году, приговор был приведен в исполнение.
Венесуэла — Николас Мадуро.
США хочет обвинить Мадуро в торговле наркотикамиФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru.
США объявили награду за информацию, которая поспособствует обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это объясняется стремлением Штатов обвинить ряд южноамериканских чиновников в причастности к торговле наркотиками. За четыре года до этого два племянника Мадуро были арестованы за 18 лет после того, как следствие связало их с партией кокаина в 800 кг, прибывших в Штаты.
Пакистан — Имран Хан.
В 2022 году действующему премьер-министру Пакистана Имран Хану вынесли вотум недоверия из-за коррупцииФото: Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости.
В 2022 году действующему премьер-министру Пакистана Имран Хану вынесли вотум недоверия из-за коррупции и его неспособности улучшить экономику страны. Его отстранили от выборов. Тогда же ему предъявили обвинения в терроризме — его заявления якобы несли угрозу для власти. Ранее Хан заявлял, что спецслужбы пытали его соратника, и угрожал им ответом. В 2023 Хана пытались задержать, полиция столкнулась с его сторонниками. Поводом для ордера на арест стала его попытка продать дорогие подарки, которые он получил, будучи у власти, а также отмывание средств с помощью образовательного проекта. Его взяли под стражу. Это спровоцировало беспорядки, в которых погибли несколько человек, еще сотни — пострадали, тысячи были задержаны. В итоге Хана и его жену приговорили к 17 годам по делу о подарках и к 10 годам за разглашение гостайны — годом ранее, выступая на митинге, Хан, сославшись на секретный документ, заявил, что некое государство вступило в сговор с его противниками для их победы в выборах.
Южная Корея — Ли Чжэ Мен.
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Политическая карьера победившего на выборах в президенты Южной Кореи Ли Чжэ Мена была связана с пятью уголовными делами. 15 ноября 2024 года суд признал его виновным в лжесвидетельстве в ходе выборов 2021 года. Ли отрицал свою причастность к коррупции в Соннаме, где он был мэром. Его приговорили к году тюрьмы условно с испытательным сроком в два года. 26 марта 2025 года апелляционный суд полностью его оправдал. Отмечалось, что обвинения в нарушении закона об избрании публичных должностных лиц и махинациях с участками земли остались без доказательств.
А 1 мая оправдательный вердикт по делу о нарушении закона об избрании публичных должностных лиц был отменен. Также политика обвиняют в превышениях должностных полномочий и переводах активов в КНДР. Заседание суда по оставшимся делам против Ли были перенесены на 18 июня для избежания обвинений в предвзятости суда.
Аналитики отмечают, что после победы Ли на выборах рассмотрение уголовных дел против него, скорее всего, будет заморожено до окончания его президентского срока. Это связано с положениями статьи 84 Конституции Республики Корея, согласно которой глава государства не может быть привлечен к уголовной ответственности в период исполнения своих обязанностей, за исключением случаев измены или мятежа.
*Петр Порошенко внесен в список экстремистов и террористов в России.