От терроризма и насилия до каннибализма: кто из президентов попадал под уголовку и почему

В 2022 году действующему премьер-министру Пакистана Имран Хану вынесли вотум недоверия из-за коррупции и его неспособности улучшить экономику страны. Его отстранили от выборов. Тогда же ему предъявили обвинения в терроризме — его заявления якобы несли угрозу для власти. Ранее Хан заявлял, что спецслужбы пытали его соратника, и угрожал им ответом. В 2023 Хана пытались задержать, полиция столкнулась с его сторонниками. Поводом для ордера на арест стала его попытка продать дорогие подарки, которые он получил, будучи у власти, а также отмывание средств с помощью образовательного проекта. Его взяли под стражу. Это спровоцировало беспорядки, в которых погибли несколько человек, еще сотни — пострадали, тысячи были задержаны. В итоге Хана и его жену приговорили к 17 годам по делу о подарках и к 10 годам за разглашение гостайны — годом ранее, выступая на митинге, Хан, сославшись на секретный документ, заявил, что некое государство вступило в сговор с его противниками для их победы в выборах.