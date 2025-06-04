В Москве заочно арестовали топ-менеджера «Роснано»

При этом представитель акционерного общества «Роснано» попросил Арбитражный суд Москвы рассматривать в закрытом режиме его иск о взыскании около 3,9 млрд рублей и $20,45 млн убытков с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании. Соответчиками Чубайса в исковом заявлении указывались Удальцов, Тычинин, а также Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселев, Герман Пихоя и Владимир Аветисян.