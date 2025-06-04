СК установил всех фигурантов инцидента на Ярославском вокзале

«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении мужчины у Ярославского вокзала в Москве… Все фигуранты установлены, с ними проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель Следственного комитета затребовал у исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Москве Саксина В. В. доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.