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СК установил всех фигурантов инцидента на Ярославском вокзале

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Все фигуранты инцидента на Ярославском вокзале в Москве установлены, с ними проводятся следственные действия, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Источник: Агентство «Москва»

«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении мужчины у Ярославского вокзала в Москве… Все фигуранты установлены, с ними проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель Следственного комитета затребовал у исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Москве Саксина В. В. доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.