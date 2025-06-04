ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс «Мираторга» в Брянской области

Вооруженные силы Украина (ВСУ) обстреляли свиноводческий комплекс «Хоромное» в Климовском районе Брянской области. Об этом в среду, 4 июня, сообщили в пресс-службе компании «Мираторг».
По словам ее представителей, в результате минометного удара были повреждены коммунальные системы, трубопроводы и секции, где содержатся животные.
— Пострадавших среди сотрудников комплекса нет, — передает официальный сайт компании.
3 июня после массированной атаки беспилотников более 600 тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения. По словам главы региона Евгения Балицкого, отключение затронуло 457 населенных пунктов.
Позже губернатор сообщил, что в Запорожской области началось постепенное подключение потребителей к электричеству — свет появился в 20 процентах домов региона. Вечером того же дня представители Министерства энергетики РФ сообщили, что подача тока в регион возобновлена.