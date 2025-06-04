Пострадавшего в ЧП под Брянском четырехлетнего мальчика готовят к выписке

2 июня появилась информация, что пострадавшего в результате подрыва моста в Брянской области четырехмесячного младенца перевели из реанимации в отделение травматологии. В этом же отделении находится семилетний брат мальчика, его прооперировали 1 июня. Отец детей сейчас проходит лечение у психолога ввиду своего эмоционального состояния. Ситуация при этом осложняется гибелью матери детей.