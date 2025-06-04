Пострадавшего в ЧП под Брянском четырехлетнего мальчика готовят к выписке

Четырехлетний Саша, пострадавший в результате крушения моста в Брянской области, готовится к выписке, его состояние демонстрирует положительную динамику. Об этом в среду, 4 июня, сообщила пресс-служба Российской детской клинической больницы, филиала Пироговского университета Минздрава России.
В пресс-службе отметили, что для ребенка были проведены все необходимые исследования.
— Для ребенка выполнены все необходимые исследования, в связи с полученной черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга проводится лечение, которое включает специальную терапию, исключающую риск отека головного мозга, — говорится в сообщении.
Состояние ребенка улучшилось, и он готовится к выписке домой уже завтра, так как стационарное лечение больше не требуется.
Кроме того, заведующий нейрохирургическим отделением РДКБ Валентин Пальм сообщил, что через неделю мальчик сможет снова посещать детский сад и вернуться к обычной жизни. Однако ему необходимо соблюдать меры предосторожности из-за полученной травмы: временно нельзя много бегать, кувыркаться и важно избегать ударов.
2 июня появилась информация, что пострадавшего в результате подрыва моста в Брянской области четырехмесячного младенца перевели из реанимации в отделение травматологии. В этом же отделении находится семилетний брат мальчика, его прооперировали 1 июня. Отец детей сейчас проходит лечение у психолога ввиду своего эмоционального состояния. Ситуация при этом осложняется гибелью матери детей.
Вечером того же дня стало известно, что троих пострадавших в результате подрыва моста в Брянской области выписали из НИИ Склифосовского. Еще трое остаются в состоянии средней тяжести.