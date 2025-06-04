S&P Global объявило о дефолте Украины по ценным бумагам

«Украина пропустила платеж в размере 0,67 млрд долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП. Рейтинг ВВП-варрантов Украины понижен до дефолтного уровня», — говорится в сообщении агентства. В S&P Global Ratings объяснили решение тем, что Украина не выполнила обязательства по выплатам по ВВП-варрантам, и у агентства нет оснований ожидать погашения бумаг в ближайшую декаду.