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Экс-гендиректора «Пластик Лоджик» и топ-менеджера «Роснано» заочно арестовали

Мещанский суд Москвы принял решение заочно арестовать Николая Тычинина, бывшего генерального директора компании «Пластик Лоджик», и Юрия Удальцова, экс-заместителя председателя правления «Роснано». Об этом в среду, 4 июня, сообщили в правоохранительных органах.

Мещанский суд Москвы принял решение заочно арестовать Николая Тычинина, бывшего генерального директора компании «Пластик Лоджик», и Юрия Удальцова, экс-заместителя председателя правления «Роснано». Об этом в среду, 4 июня, сообщили в правоохранительных органах.

Оба подозреваемых были объявлены в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

— Они были объявлены с начала в межгосударственный розыск, а в настоящее время и в международный, — приводит слова представителя органов ТАСС.

Также уточняется, что Тычинин и Удальцов арестованы заочно на два месяца с момента их задержания на территории России или экстрадиции. Согласно данным, опубликованным на сайте суда, мера пресечения была избрана фигурантам 4 июня. В конце апреля стало известно, что они скрылись от следствия за границей.

Причем 5 апреля арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и другое имущество экс-главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 миллиарда рублей. Федеральная служба судебных приставов 23 апреля также возбудила исполнительное производство об аресте активов экс-главы «Роснано» по решению инстанции.