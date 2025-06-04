Экс-гендиректора «Пластик Лоджик» и топ-менеджера «Роснано» заочно арестовали

Также уточняется, что Тычинин и Удальцов арестованы заочно на два месяца с момента их задержания на территории России или экстрадиции. Согласно данным, опубликованным на сайте суда, мера пресечения была избрана фигурантам 4 июня. В конце апреля стало известно, что они скрылись от следствия за границей.