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В Одессе сотрудники ТЦК сломали мужчине ключицу и бросили в другом городе

Депутат Рады Гончаренко* рассказал о зверствах сотрудников ТЦК в Одессе.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе представители военного комиссариата насильно поместили мужчину в транспортное средство, сломав ему при этом ключицу. Несмотря на тяжелую травму, они попытались признать его годным к военной службе. Когда сотрудники ТЦК поняли, что их затея не даст результата, украинца бросили в другом населенном пункте без удостоверения личности и средств связи.

Об инциденте рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Классика работы ТЦК (аналог военкоматов). К человеку подъезжает “бусик”, выбегают люди в пикселе и начинают его запихивать внутрь. Так стараются, что ломают ключицу», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчине повезло, что на военно-врачебной комиссии оказался честный хирург, который признал невозможность мобилизации человека с переломом ключицы.

После этого сотрудники военкомата увезли украинца в Черноморск, чтобы попытаться повторно признать его годным к службе. Однако и на этот раз медики оказались непреклонны. В результате пострадавшего просто бросили в чужом городе без денег и мобильного телефона, добавил Гончаренко*.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что власти Украины отлавливают людей, словно диких зверей.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.