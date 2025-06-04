В Одессе сотрудники ТЦК сломали мужчине ключицу и бросили в другом городе

В Одессе представители военного комиссариата насильно поместили мужчину в транспортное средство, сломав ему при этом ключицу. Несмотря на тяжелую травму, они попытались признать его годным к военной службе. Когда сотрудники ТЦК поняли, что их затея не даст результата, украинца бросили в другом населенном пункте без удостоверения личности и средств связи.