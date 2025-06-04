В Одессе сотрудники ТЦК сломали мужчине ключицу и бросили в другом городе

В Одессе представители военного комиссариата насильно поместили мужчину в транспортное средство, сломав ему при этом ключицу. Несмотря на тяжелую травму, они попытались признать его годным к военной службе. Когда сотрудники ТЦК поняли, что их затея не даст результата, украинца бросили в другом населенном пункте без удостоверения личности и средств связи.
Об инциденте рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«Классика работы ТЦК (аналог военкоматов). К человеку подъезжает “бусик”, выбегают люди в пикселе и начинают его запихивать внутрь. Так стараются, что ломают ключицу», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По его словам, мужчине повезло, что на военно-врачебной комиссии оказался честный хирург, который признал невозможность мобилизации человека с переломом ключицы.
После этого сотрудники военкомата увезли украинца в Черноморск, чтобы попытаться повторно признать его годным к службе. Однако и на этот раз медики оказались непреклонны. В результате пострадавшего просто бросили в чужом городе без денег и мобильного телефона, добавил Гончаренко*.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что власти Украины отлавливают людей, словно диких зверей.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.