Трамп попросил Путина предотвратить новую войну

— Россия в свое время уже отчасти внесла свой вклад и как раз была заключена иранская ядерная сделка при Бараке Обаме. Сейчас тоже у России прекрасные отношения с Ираном, мы можем быть модератором переговорного процесса. При этом между США и Ираном остается риск возникновения конфликта. Израиль будет подстрекать, потому что для него Иран — это пороговое государство, которое очень скоро получит ядерное оружие. При таком сценарии ультиматумами и угрозами с Ираном не поговоришь. Как только Тегеран получит ядерное оружие, он тотчас его использует против давнего противника.