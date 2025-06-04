Трамп попросил Путина предотвратить новую войну

Путин может договориться о новой ядерной сделке с Ираном, считает эксперт.
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы российский лидер Владимир Путин использовал свое влияние и связи с Ираном, чтобы урегулировать вопрос с ядерной программой Тегерана и не допустить большой войны на Ближнем Востоке. Взамен глава Белого дома обещает «отвязать» двухсторонние отношения Вашингтона и Москвы от украинского конфликта, и расширить сотрудничество по целому спектру других вопросов. Об этом шла речь в телефонном разговоре двух лидеров 4 июня, рассказал в интервью URA.RU ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Трамп выступает медиатором в украинском конфликте, поэтому Путин предупредил его об ответе России на атаки Киева, сказал экспертФото: Official White House / Shealah Craighead.
— Путин в разговоре с Трампом пообещал ответить на атаки Украины на аэродромы. Почему президент сообщил об этом именно американскому лидеру?
— Трамп выступает в качестве модератора мирного процесса между Россией и Украиной и главным его инициатором, поэтому Путин некоторые действия синхронизирует с ним. Плюс, так он дает главе Белого дома понять, что на Украину нужно надавить, чтобы она одумалась.
— Путин впервые анонсировал ответ на атаку ВСУ так прямо. Ранее довольно часто сначала наносились удары, а потом уже шел комментарий, что это ответ на такую-то атаку Киева. Значит ли это, что Россия может применить ракету «Орешник»?
— Все зависит от нашей политической воли. Если мы поставим себе задачу его использовать, сделаем это без предупреждения и сразу. Нужно помнить, что киевский режим устроил много терактов, в ответ на которые можно было применить десять таких ракет.
— Перед разговором с Трампом Путин провел совещание, на котором назвал украинское руководство террористами. Какой сигнал отправил российский президент Западу этим заявлением?
Россия может помочь США и Ирану не допустить большой войны на Ближнем Востоке, полагает политологФото: Роман Наумов © URA.RU.
— Так наши власти дают понять американскому руководству, что конструктивного диалога с ними нет, и с помощью переговоров первопричины украинского конфликта не устранить. И нет у нашей страны другого выбора, кроме как установить в соседнем государстве пророссийское, дружественное правительство. А эти теракты, о которых говорит Путин, в очередной раз доказывают эти тезисы.
Россия не будет предупреждать о применении «Орешника» и сделает это неожиданно для противника, считает аналитикФото: Владимир Андреев © URA.RU.
— Трамп и Путин обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве. Пришли к выводу, что потенциал для этого огромный. Означает ли это, что США больше не ограничивают свои отношения с Россией украинским конфликтом? Насколько такой курс Штатов будет долгосрочным, ведь выборы в конгресс на носу?
— Это и есть долгосрочный курс, потому что не факт, что украинский конфликт будет решен. Российско-американские отношения шире, чем просто украинский конфликт, потому что есть и другие проблемы. Даже Трамп в разговоре сказал, что тема иранской ядерной программы пробуксовывает, и Россия может с ней помочь. Есть еще северокорейская проблема, контроль над вооружениями, вопрос стратегической стабильности, антироссийские санкции. Если украинский конфликт не удастся решить, есть еще направления, по которым можно работать.
— Говоря о ядерной программе Ирана, глава Белого дома сообщил, что время принятия Тегераном решения по денуклеаризации истекает. Как Россия может помочь в урегулировании вопроса? Если США и Иран не договорятся, возможен военный сценарий?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин отказался вести переговоры с нынешними киевскими властями.
— Россия в свое время уже отчасти внесла свой вклад и как раз была заключена иранская ядерная сделка при Бараке Обаме. Сейчас тоже у России прекрасные отношения с Ираном, мы можем быть модератором переговорного процесса. При этом между США и Ираном остается риск возникновения конфликта. Израиль будет подстрекать, потому что для него Иран — это пороговое государство, которое очень скоро получит ядерное оружие. При таком сценарии ультиматумами и угрозами с Ираном не поговоришь. Как только Тегеран получит ядерное оружие, он тотчас его использует против давнего противника.
Израиль может специально сейчас инициировать этот конфликт с Ираном, чтобы к нему уже подключились США. Очевидно, что они займут сторону Израиля, потому что Трамп признан самым произраильским президентом за всю историю США не абы кем, а как раз израильским руководством. Поэтому, к сожалению, очень высока вероятность этого конфликта по линии Израиля и Штатов.
— Почему Путин после беседы с Трампом позвонил Папе Римскому? Он хочет перенести площадку для переговоров?
— Ватикан точно не будут использовать как площадку для переговоров. Лавров уже ранее говорил, что это неподходящее место. Оно должно быть нейтральным. Первый разговор между Путиным новым Папой Римским следует рассматривать как некий жест вежливости.